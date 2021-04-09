Заболеваемость COVID-19 в мире вернулась к показателям января

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за минувшие семь дней увеличилось на 4,4 млн, следует из подсчетов ТАСС, передает Day.Az. Это примерно соответствует уровню середины января, когда после новогодних праздников в ряде стран резко возросла заболеваемость.

Теперь ситуация осложнилась в государствах, уже занимающих первые места в мире по числу заболевших: в США стали говорить о четвертой волне эпидемии, в Бразилии - о третьей, в Индии пока началась только вторая, но она уже оказалась гораздо мощнее предыдущей. Быстрый рост заболеваемости продолжается и в Европе.

На этом фоне растет и смертность от новой инфекции: уже вторую неделю подряд на планете регистрируют более 70 тыс. летальных исходов. Такого не было уже полтора месяца.

В общей сложности коронавирус подтвердили почти у 134 млн жителей Земли, то есть каждого шестидесятого. Прямо сейчас болеют свыше 23 млн человек (17% заразившихся), причем это неполные данные - не все страны публикуют соответствующую статистику.

Эпицентры новой волны

Хуже всего ситуация в Индии и Бразилии, где каждый день регистрируют соответственно по 130 тыс. и 90 тыс. новых случаев заражения. В Индии заболеваемость уже на 35% превышает максимумы первой волны, которая в этой стране пришлась на середину сентября прошлого года.

В США распространение коронавируса также ускоряется, но пока не так заметно: если две недели назад там выявляли в среднем чуть больше 55 тыс. заболевших в сутки, то сейчас - 67 тыс.

Серьезные проблемы есть и в странах Европы: во Франции впервые с начала прошлого ноября стали выявлять до 60 тыс. заразившихся в день, в Польше - около 35 тыс. (это в семь раз больше, чем в середине февраля), в Германии, Италии и на Украине - свыше 20 тыс. В Турции ежесуточно регистрируют уже больше 50 тыс. инфицированных, это почти вдвое превышает предыдущие максимумы, которые пришлись на декабрь.

В некоторых странах Латинской Америки эпидемический процесс также нарастает: в Колумбии число выявляемых случаев с середины марта увеличилось почти в три раза, в Аргентине - в четыре.

Движение в разные стороны

Хотя Евросоюз официально объявил о третьей волне эпидемии еще в середине марта, заболеваемость растет не во всех странах сообщества - например, в Чехии за последние недели она снизилась вдвое.

В Великобритании, где в конце прошлого года выявили более заразный штамм коронавируса, распространение инфекции резко замедлилось - сейчас там ежедневно выявляют в среднем 2-3 тыс. заболевших. Это минимум с сентября.

На минимальном с сентября уровне заболеваемость и в России, где больше трех недель подряд подтверждают менее 10 тыс. случаев заражения в сутки.

Рост смертности

За минувшие семь дней из-за коронавируса в мире умерли 74,8 тыс. человек - на 2,5 тыс. больше, чем неделей ранее. Тем не менее летальность инфекции остается на уровне начала февраля - 2,2%.

Рост смертности следует за подъемом заболеваемости в Бразилии (свыше 4 тыс. смертей в сутки) и Индии (700-800, или вдвое больше, чем еще неделю назад), а на Украине и в Турции число регистрируемых летальных исходов достигло максимумов за пандемию.

При этом в Великобритании смертность упала до минимума с конца сентября, в Мексике - с конца октября, а в США сейчас умирает в четыре раза меньше заболевших, чем в начале года.

С учетом численности населения самая высокая смертность регистрируется по-прежнему в странах Европы - Чехии (256 случаев на 100 тыс. жителей), Венгрии (235) и Черногории (214), свидетельствуют подсчеты ТАСС.