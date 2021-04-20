В восстановлении мировой экономики увидели «‎ужасную» угрозу

Выбросы углерода (CO2) в этом году увеличатся почти на пять процентов (на 1,5 миллиарда тонн больше уровня 2020 года). Это станет вторым по величине ростом в истории, сказано в докладе Международного энергетического агентства (МЭА), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Это "ужасное предзнаменование" грядущих угроз климату и экологии от быстрого восстановления экономики, отмечают эксперты. Будет нивелировано около 80 процентов снижения вредных выбросов, которое произошло в 2020 году. Тогда они сократились на 1,2 процента, или на 400 миллионов тонн к уровню 2019 года.

Основным фактором роста вредных выбросов станет спрос на уголь. По прогнозам МЭА, он увеличится в этом году на 4,5 процента, приблизившись к пиковому значению 2014 года. В этом аналитики видят большие риски. Если правительства не начнут сокращать выбросы, мир столкнется с ухудшением ситуации в 2022 году, отмечают они. Ожидается, что в 2021 году мировой спрос на энергоресурсы вырастет на 4,6 процента, однако на нефть он останется ниже пика 2019 года.