Раскрыты подробности развода Билла Гейтса

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда Гейтс, которые накануне объявили о решении развестись, не заключали брачный контракт. Подробности их расставания раскрыло издание TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что с прошением о разводе в суд обратилась Мелинда. По ее словам, их с Гейтсом брак был безвозвратно разрушен. По данным издания, в документах о разводе не было информации о брачном контракте. При этом ранее супруги заключили договор о раздельном проживании.

Согласно документам, Билл и Мелинда Гейтс попросили назначить суд на апрель 2022 года. В то же время TMZ отмечает, что им скорее всего удастся достичь соглашения без суда.

Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе в понедельник, 3 мая. Они заявили, что приняли решение окончить брак после долгих размышлений, и подчеркнули, что продолжат вместе работать над благотворительным фондом.

Гейтс женился на Мелинде Френч 1 января 1994 года. У пары трое детей - Дженнифер Катарин, Рори Джон и Фиби Адель.