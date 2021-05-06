Pandora решила отказаться от использования натуральных алмазов

Ювелирный бренд Pandora объявил о прекращении использования натуральных алмазов, передает Day.Az со ссылкой на "Аргументы и факты".

Крупнейший в мире производитель ювелирных изделий переходит к использованию камней, специально выращенных в лабораторных условиях. Первое такое производство планируется запустить в Великобритании, стоимость изделий будет составлять от 250 фунтов стерлингов.

По словам главы ювелирного дома Александра Лачика, такие бриллианты "не только символ инновации и прогресса, но и непреходящей красоты".

Обеспокоенность общественности состоянием окружающей среды и методами работы в горнодобывающей промышленности привела к растущему спросу на альтернативные способы добычи алмазов.

Искусственные алмазы, как пояснил Лачик, дешевле, их стоимость составляет "треть того, что мы выкапываем из земли".

"По сути, мы можем достичь того же качества алмазов, что и природные, но по значительно более низкой цене", - сказал он.