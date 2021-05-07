Вице-спикер парламента Армении случайно слил запись разговора с Пашиняном

Во время голосования в парламенте Армении вице-спикер Ален Симонян случайно включил голосовое сообщение от и.о. премьер-министра Никола Пашиняна, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Из-за включенного микрофона это сообщение услышали все присутствующие в зале, а также зрители онлайн-трансляции.

"Да, я не знаю, это суд над Кочаряном...", - говорит Пашинян на записи.