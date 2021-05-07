https://news.day.az/world/1340950.html Вице-спикер парламента Армении случайно слил запись разговора с Пашиняном
Вице-спикер парламента Армении случайно слил запись разговора с Пашиняном
Во время голосования в парламенте Армении вице-спикер Ален Симонян случайно включил голосовое сообщение от и.о. премьер-министра Никола Пашиняна, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Из-за включенного микрофона это сообщение услышали все присутствующие в зале, а также зрители онлайн-трансляции.
"Да, я не знаю, это суд над Кочаряном...", - говорит Пашинян на записи.
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