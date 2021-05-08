https://news.day.az/world/1341028.html Система здравоохранения Непала перегружена из-за коронавируса

Система здравоохранения Непала перегружена из-за коронавируса

В мире, 8 мая 2021 09:17 125
Система здравоохранения Непала перегружена из-за коронавируса

Система здравоохранения Непала испытывает серьезные трудности на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Так, накануне в Непале выявили за сутки рекордное количество случаев болезни - 9 070, причем месяц назад суточный прирост составил всего 298. В среду и четверг также зафиксировали максимальные показатели смертности среди инфицированных - 58 и 54 соответственно.

"Прямо сейчас ни в одной больнице, где лечат пациентов с COVID-19, нет свободных коек", - цитирует AP слова доктора Джойтиндры Шармы из Катманду.

Он отметил, что, хотя Непал еще не достиг пика эпидемиологического кризиса, уже наблюдается нехватка баллонов с кислородом. При этом доктор заявил, что немедленно увеличить вместимость больниц не представляется возможным.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Непале за время пандемии диагностировали более 377,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 3,5 тыс. инфицированных скончались, свыше 295,3 тыс. вылечились.

В апреле в главных городах страны ввели локдаун, а на этой неделе власти остановили внутреннее и международное авиасообщение.

В январе в Непале началась прививочная кампания, в которой задействовали 1 млн доз вакцин AstraZeneca, пожертвованных соседней Индией. Однако затем Индия, столкнувшись с тяжелейшей волной COVID-19, прекратила экспорт вакцин, в результате чего, в частности, вакцинация в Непале приостановилась.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Тунис на неделю вводит полный локдаун 09:35, В мире 42
Нефть продолжает дорожать 09:28, В мире 77
В Ливии напали на штаб-квартиру президентского совета 09:23, В мире 98
Система здравоохранения Непала перегружена из-за коронавируса 09:17, В мире 124
В Великобритании намерены остановить распространение коронавируса к августу 09:12, В мире 180
Европейские союзники попросили США задержать вывод войск из Афганистана 09:05, В мире 187
Бедные страны отказались покупать вакцины Pfizer 09:00, В мире 230
Лукашенко и Эрдоган обсудили международную повестку и двухстороннее сотрудничество 08:53, В мире 249
В Новханы водитель сбил насмерть пешехода и скрылся - ФОТО 08:41, Общество 448
Памятник Нжде в Карабахе однозначно должен быть демонтирован! - Александр Перенджиев для Day.Az 08:30, Политика 518
Азербайджанский газ можно экспортировать в Турцию или Европу - Fitch Ratings 08:20, Экономика 277
Азербайджан будет учитывать только те заявления с Запада, которые соответствуют национальным интересам 08:15, Политика 395
Праздник Рамазан: символ культурного разнообразия Азербайджана 08:00, Общество 378
В Британии повысили уровень угрозы - из-за индийского штамма коронавируса 07:46, В мире 336
В Грузии выявлено 1547 новых случаев коронавируса 07:33, В мире 343
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,66 млн человек 07:19, В мире 361
В мире за сутки выявили более 839 тысяч заразившихся коронавирусом 07:07, В мире 383
В США считают, что реальная смертность из-за COVID-19 в мире может быть в два раза выше 06:08, В мире 502
Врач рассказал, что заложенность носа является одним из признаков опасной болезни 05:18, Медицина 869
Каждый пятидесятый житель Земли заразился коронавирусом 04:24, В мире 625
Развод Билла Гейтса может стать самым дорогим в истории 03:37, В мире 799
Водителей предостерегли от ошибок в обращении с кондиционером 02:56, Это интересно 999
Врач дал рекомендации по восстановлению при постковидном синдроме 02:14, Медицина 859
Microsoft будет хранить данные европейских клиентов в Евросоюзе 01:33, Технологии 794
Астронавт NASA сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon 00:45, Технологии 1 084
УЕФА объявил о примирении с девятью клубами, которые намеревались участвовать в Суперлиге 00:32, Спорт 853
Азербайджанский борец завоевала лицензию на Летние Олимпийские игры 2020 в Токио 00:14, Спорт 857
Азербайджан и cтраны ОБСЕ призывают не допустить героизации нацистов - совместное заявление 00:06, Политика 786
Родная Шуша, ты свободна! - Совсем другое 8 мая 00:01, Политика 1 820
Президент Ильхам Алиев показал мастер-класс информационной войны всему миру 7 мая 23:50, Политика 1 076
Гасым бек Закир: поэт переломной эпохи - ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 7 мая 23:40, Культура 1 007
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Байдена 7 мая 23:29, В мире 1 018
Джейхун Байрамов встретился с директором АБР по Азербайджану - ФОТО 7 мая 23:14, Политика 882
Молитва 25-го дня Рамазана, время имсака и ифтара - ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 7 мая 23:00, Общество 1 082
На Кубке мира в Баку сложность моих упражнений выше, чем в двух предыдущих соревнованиях – азербайджанская гимнастка 7 мая 22:46, Спорт 977
Азербайджанский государственный аграрный университет сменил статус 7 мая 22:33, Общество 1 248
Увеличены средства, перечисляемые в казну прокуратуры 7 мая 22:30, Политика 933
Заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей - ФОТО 7 мая 22:24, Культура 1 191
Члены семей шехидов не будут платить за участие во вступительных экзаменах в вузы - распоряжение Президента Ильхама Алиева 7 мая 22:20, Политика 970
Посольство Азербайджана осудило решение парламента Латвии по событиям 1915 года 7 мая 22:16, Политика 1 169
Свыше 3 млн просмотров в Twitter интервью Президента Ильхама Алиева BBC – яркое проявление международного внимания 7 мая 21:50, Политика 981
Усовершенствована структура ведомств, подчиненных Минсельхозу 7 мая 21:48, Экономика 938
В Азербайджане будет создана информационная система «Электронная прокуратура» 7 мая 21:35, Общество 1 025
Встреча с Путиным состоится в июне, уверен Байден 7 мая 21:23, В мире 1 260
В Азербайджане очень ответственно подходят к обеспечению кибербезопасности – Лаборатория Касперского 7 мая 21:11, Технологии 1 061
Интервью, которое не забывается - миллионы смотрят разгром, который устроил журналистке BBC Президент Ильхам Алиев 7 мая 21:00, Политика 23 632
Команда Азербайджана в групповых упражнениях вышла в финал Кубка мира в Баку в программе с пятью мячами 7 мая 20:48, Спорт 1 173
Нас всех переполняли положительные эмоции – команда Азербайджана в групповых упражнениях 7 мая 20:42, Спорт 1 144
Азербайджанская таэквондистка завоевала лицензию на Токио-2020 7 мая 20:17, Спорт 997
Великобритания назвала 12 стран, по прибытии из которых не потребуется карантин 7 мая 20:07, В мире 1 363
В Рио-де-Жанейро отменили запрет на пляжный отдых и перемещение по городу ночью 7 мая 20:00, В мире 1 080
США и ЕС призвали к ускорению темпов мирных переговоров в Афганистане 7 мая 19:52, В мире 1 021
В школах Азербайджана частично возобновляется очное обучение - ДАТА - ОФИЦИАЛЬНО 7 мая 19:46, Общество 7 116
Причастным к смерти Флойда полицейским предъявили новые обвинения 7 мая 19:40, В мире 1 195
ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного применения 7 мая 19:31, В мире 1 364
Pfizer подала заявку на расширение применения своей вакцины в Швейцарии 7 мая 19:26, В мире 1 095
На Национальной арене гимнастики прошли выступления групповых команд в рамках Кубка мира в Баку - ФОТО 7 мая 19:22, Спорт 1 253
Названа дата начала испытаний системы сертификатов вакцинации в ЕС 7 мая 19:15, В мире 1 128
Деятелям искусства предоставлены премии Президента Азербайджана - СПИСОК 7 мая 19:08, Политика 1 443
Деятелям культуры предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана - СПИСОК 7 мая 19:05, Политика 1 825
В США задержали грабителя, взявшего заложников в банке 7 мая 18:55, В мире 1 153
Вице-спикер парламента Армении случайно слил запись разговора с Пашиняном 7 мая 18:46, В мире 1 774
Определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с мячом 7 мая 18:44, Спорт 1 218
Определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с обручем 7 мая 18:41, Спорт 1 210
В ООН сообщили о приближении катастрофы 7 мая 18:35, В мире 1 977
Численность населения Армении катастрофически сокращается 7 мая 18:23, В мире 1 779
Prezident İlham Əliyevin BBC-yə müsahibəsi hələ də gündəm olaraq qalır - Sevil Mikayılova 7 мая 18:19, Azərbaycanca 946
Кубок мира в Баку - итоги выступления азербайджанских гимнасток в упражнении с обручем и мячом - ФОТО 7 мая 18:15, Спорт 1 387
В Саудовской Аравии не пустят на работу не привитых от коронавируса 7 мая 18:12, В мире 1 145
Лучшие моменты первого дня Кубка мира по художественной гимнастике в Баку - ФОТО 7 мая 18:03, Спорт 1 290
В Азербайджане обсудили национальные приоритеты социально-экономического развития 7 мая 18:00, Политика 1 275
С Зохрой Агамировой у нас очень хорошие дружеские отношения – итальянская гимнастка 7 мая 17:56, Спорт 1 354
Google последует примеру Apple в защите приватности пользователей 7 мая 17:48, Технологии 1 161
Обнаружено тело еще одного военнослужащего, пропавшего без вести во время Отечественной войны 7 мая 17:42, Общество 1 431
В США могут забраковать 70 млн доз вакцины J&J 7 мая 17:39, В мире 1 182
В Баку улица названа в честь Полада Гашимова 7 мая 17:35, Общество 1 836
В Турции заявили о начале диалога с США по F-35 7 мая 17:29, В мире 1 338
В Баку пресечена попытка проведения акции - заявление МВД 7 мая 17:25, Общество 2 566
Рустам Мурадов приказал демонтировать памятник фашисту Нжде 7 мая 17:22, Политика 3 052
Япония ужесточит контроль за въездом из Индии, Пакистана и Непала 7 мая 17:19, Туризм 1 010
Мощный взрыв прогремел на ремонтном заводе в Китае - ВИДЕО 7 мая 17:15, В мире 1 223
Кубок мира в Баку – самое долгожданное соревнование - Литовская гимнастка 7 мая 17:11, Спорт 1 363
Франция блокирует контракт ЕС на поставку 1,8 млрд доз вакцины Pfizer-BioNTech 7 мая 17:08, В мире 1 236
Overtime на Day.Az! - анализ финала Лиги Европы - ВИДЕО 7 мая 17:06, Спорт 1 352
ЕС поможет Азербайджану в развитии регионов 7 мая 17:04, Экономика 1 276
Все школьники должны быть вакцинированы - заявление представителя TƏBİB - ВИДЕО 7 мая 17:01, Общество 2 847
В Уджаре микроавтобус столкнулся с эвакуатором 7 мая 16:58, Общество 1 273
Определились финалисты Лиги Европы УЕФА 7 мая 16:54, Спорт 1 255
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО 7 мая 16:50, Общество 1 712
Интервью Президента Ильхама Алиева набрало в Twitter свыше 3 млн просмотров - ВИДЕО 7 мая 16:47, Политика 7 782
В Японии заявили о насильных попытках провести Олимпиаду - ВИДЕО 7 мая 16:44, В мире 1 270
В Азербайджане выявлено еще 722 случая заражения коронавирусом - ФОТО 7 мая 16:39, Общество 3 185
Глава представительства ЕС в Азербайджане о возобновлении международных поездок 7 мая 16:35, Политика 1 437
Москва готовится к генеральной репетиции Парада Победы - ВИДЕО 7 мая 16:31, В мире 1 268
Overtime на Day.Az! - анализ финала Лиги Европы - АНОНС 7 мая 16:30, Спорт 1 383
Qatar Airways возобновляет полеты из Дохи в Баку 7 мая 16:28, Туризм 1 487
Откроется ли бакинское метро 1 июня? - Официальный ответ 7 мая 16:23, Общество 3 292
Фонд Гейдара Алиева проведет в Шуше музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" 7 мая 16:20, Политика 3 522
Эрдоган о восстановлении связей с Египтом - 7 мая 16:15, В мире 1 439
Организационный комитет Кубка мира в Баку безупречно выполняет свою работу – венгерская гимнастка 7 мая 16:09, Спорт 1 348
Арестованы лица, состоявшие в незаконных вооруженных формированиях - Спецоперация СГБ - ВИДЕО 7 мая 16:07, Общество 2 066
В Университете АДА прошли выставка и торжественная презентация книги «Ахмедия Джабраилов 100» - ФОТО 7 мая 16:04, Общество 1 302
Спецоперация в Стамбуле: задержаны сторонники "ИГ" 7 мая 15:59, В мире 1 283
Взрыв на Мальдивах: ранен экс-президент - ВИДЕО 7 мая 15:54, В мире 1 563
Перенеси свои кредиты в Yelo Bank и уменьши месячные выплаты (R) 7 мая 15:50, Экономика 1 419
"Диалоги о культуре" - взгляд на азербайджанское кино из-за рубежа - Телемост Баку-Москва-Париж - ВИДЕО 7 мая 15:46, Культура 5 072
Скончался народный поэт Азербайджана Муса Ягуб 7 мая 15:42, Общество 2 292
В Колумбии участники протестов попытались прорваться в здание Конгресса - ВИДЕО 7 мая 15:39, В мире 1 291
Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19 7 мая 15:34, В мире 1 440
Суд вынес приговор по делу арестованного полковника ГПС 7 мая 15:30, Общество 1 659
Рабство на португальских фермах - ВИДЕО 7 мая 15:27, В мире 1 719
Чистая прибыль Adidas подскочила в 18 раз 7 мая 15:22, В мире 1 404
В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике - ФОТО 7 мая 15:15, Спорт 3 957
Власти Польши разрешили не носить маски на улице с 15 мая 7 мая 15:09, В мире 1 363
Азербайджан обвинил Армению в невыполнении гуманитарных обязательств - заявление МИД 7 мая 15:05, Политика 1 553
Франция изменила политику вакцинации населения - ВИДЕО 7 мая 15:03, В мире 1 638
Лукашенко назвал условия проведения внеочередных президентских выборов 7 мая 14:59, В мире 1 414
В Национальной арене гимнастики в Баку самые лучшие условия – спортсменка из Узбекистана 7 мая 14:55, Спорт 1 508
Азербайджан выведет своих миротворцев из Афганистана - ОФИЦИАЛЬНО 7 мая 14:46, Политика 1 966
Успешная государственная политика, проводимая в сфере развития спорта в Азербайджане, приносит свои плоды – Исмаил Исмайлов 7 мая 14:41, Политика 1 301
Будут ли работать детсады 8 и 16 мая? - Официальный ответ 7 мая 14:38, Общество 2 032
В Армении бывший военнослужащий обвиняется в предательстве и шпионаже 7 мая 14:35, В мире 1 592
Объявлено время праздничного намаза в Азербайджане 7 мая 14:26, Общество 2 694
Кубок ЕВРО-2020 в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ 7 мая 14:17, Спорт 1 526
Ученые назвали причину массовой гибели тюленей на берегу Каспия - ВИДЕО 7 мая 14:14, В мире 1 828
В Баку отремонтируют ряд улиц - ФОТО 7 мая 14:10, Общество 1 939
В Шамкире задержан мужчина, укравший из дома 11 тыс. манатов 7 мая 14:06, Общество 1 419
В Украине заявили об окончании третьей волны коронавируса 7 мая 14:04, В мире 1 452
На Кубке мира в Баку всем спортсменкам было выделено необходимое время для тренировок - гимнастка из Греции 7 мая 14:03, Спорт 1 304
Более 300 вакцинированных в Грузии заразились COVID-19 7 мая 13:59, В мире 1 669
В Азербайджане от коронавируса выздаравливают более 90% заразившихся 7 мая 13:55, Общество 1 566
Майский бум внутреннего туризма в Китае - ВИДЕО 7 мая 13:52, Туризм 1 234
В городе Шуша откроется филиал Агентства DOST 7 мая 13:47, Общество 1 706
Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла 7 мая 13:42, Общество 0
МИД Канады приветствует освобождение Азербайджаном армянских военнослужащих 7 мая 13:38, Политика 1 469
В Лерике проходит церемония прощания с шехидом Отечественной войны - ФОТО 7 мая 13:33, Общество 1 334
Еще один преподаватель в Азербайджане скончался от коронавируса 7 мая 13:29, Общество 2 160
Землетрясение на Каспии 7 мая 13:14, Общество 1 506
Выступать на соревнованиях Кубка мира в Баку очень волнительно и приятно – польская гимнастка 7 мая 13:00, Спорт 1 627
Цепная авария в Баку: столкнулись пять автомобилей - ВИДЕО 7 мая 12:57, Общество 1 969
Агентство по развитию МСБ провело тренинги для женщин-предпринимателей - ВИДЕО 7 мая 12:53, Экономика 1 448
На Пашиняна опять подали в суд - ПОДРОБНОСТИ 7 мая 12:48, В мире 1 764
В Гватемале пытаются остановить извержение вулкана молитвой - ВИДЕО 7 мая 12:42, В мире 1 518
Будет ли в мечетях Азербайджана праздничный намаз? - Управление мусульман Кавказа 7 мая 12:39, Общество 1 426
Очередной центр DOST будет открыт в Хырдалане 7 мая 12:35, Общество 1 351
Есть ли в Азербайджане "индийский" штамм COVID-19? - отвечает TƏBİB 7 мая 12:36, Общество 1 545
Heydər Əliyev Liderliyinin qalibiyyət və zəfər rəmzi! 7 мая 12:33, Azərbaycanca 1 557
Байден продлил санкционный режим против Сирии 7 мая 12:21, В мире 1 453
Бойня в фавелах Рио: жители протестуют против насилия - ВИДЕО 7 мая 12:13, В мире 1 633
Город Шуша объявлен культурной столицей Азербайджана - распоряжение Президента Ильхама Алиева 7 мая 12:07, Политика 15 458
Еще новости