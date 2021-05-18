Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги прозвучали во вторник рано утром на юге Израиля, предупреждая жителей о новых ракетных обстрелах из сектора Газа. Об этом Армия обороны Израиля сообщила в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сирены прозвучали в районах, прилегающих к сектору Газа", - проинформировали военные. Они также уточнили, что сигналы тревоги сработали в кибуце Нахаль-Оз, расположенном близ границы с прибрежным анклавом. С 10 мая между палестинскими группировками в Газе и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Потери палестинцев только в секторе за неделю бомбардировок уже превысили 200 человек убитыми и 1,3 тыс. ранеными.