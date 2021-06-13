Массовое ДТП произошло в тоннеле в Сочи

В Сочи выясняют обстоятельства ДТП с участием четырех автомобилей. Как сообщает Telegram-канал "ЧП Сочи", авария произошла в тоннеле Курортного проспекта, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам очевидцев, в результате столкновения оказались перевернуты и сильно повреждены несколько машин. Информация о пострадавших уточняется.

В настоящее время движение по тоннелю частично ограничено.