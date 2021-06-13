https://news.day.az/world/1352177.html Массовое ДТП произошло в тоннеле в Сочи - ВИДЕО
Массовое ДТП произошло в тоннеле в Сочи - ВИДЕО
В Сочи выясняют обстоятельства ДТП с участием четырех автомобилей. Как сообщает Telegram-канал "ЧП Сочи", авария произошла в тоннеле Курортного проспекта, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По словам очевидцев, в результате столкновения оказались перевернуты и сильно повреждены несколько машин. Информация о пострадавших уточняется.
В настоящее время движение по тоннелю частично ограничено.
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