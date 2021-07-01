В Турции разрешили вводить третью дозу вакцины от COVID-19

В Турции лица старше 50 лет, а также медицинский персонал смогут получить третью дозу вакцины от коронавируса нового типа.

Об этом сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа по итогам заседания Научно-консультативного совета страны борьбе с распространением COVID-19, передает Day.Az со ссылкой Анадолу.

По словам министра, желающие сделать дополнительную прививку могут записаться прием по всей стране начиная с четверга.

Глава ведомства отметил, что выбор вакцины для прививки остается исключительно за пациентом.

Коджа напомнил о важности вакцинации для достижения коллективного иммунитета против COVID-19.