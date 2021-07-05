На пакистано-афганской границе боевики убили трех пакистанских солдат

На границе Пакистана с Афганистаном боевики убили трех пакистанских солдат.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, инцидент был зафиксирован в регионе Северный Вазиристан.

В регионе пакистанская армия ведет борьбу с подразделением талибов в этой стране.