https://news.day.az/world/1358818.html На пакистано-афганской границе боевики убили трех пакистанских солдат
На пакистано-афганской границе боевики убили трех пакистанских солдат
На границе Пакистана с Афганистаном боевики убили трех пакистанских солдат.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, инцидент был зафиксирован в регионе Северный Вазиристан.
В регионе пакистанская армия ведет борьбу с подразделением талибов в этой стране.
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