Северокорейцам запретили обсуждать потерю веса Ким Чен Ыном

Чиновники в Северной Корее предупредили граждан, что им не следует публично обсуждать состояние здоровья национального лидера Ким Чен Ына. Дело в том, что политик за последние несколько месяцев сильно похудел, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Подобное обсуждение будет квалифицироваться как "реакционный акт". Какое именно наказание грозит северокорейцам, которые все-таки рискнут отпустить несколько комментариев по поводу состояния здоровья вождя, неизвестно, сообщает "Радио Свободная Азия".

В настоящее время правительство настаивает, что Ын полностью здоров, а его резкое похудение вызвано беспокойством о судьбе горячо любимого народа из-за нехватки продовольствия.

Предположительно, распространение слухов о здоровье вождя будут трактовать как государственную измену.

В июне волну слухов о болезни лидера вызвали снимки, на которых он выглядит похудевшим. Не сообщалось, были ли связаны изменения во внешности Ким Чен Ына с болезнью или стремлением к здоровому образу жизни.

При этом ранее в Си-эн-эн заявили, что Ким Чен Ын может быть тяжело болен - якобы он перенес сложнейшую операцию на сердце и страдает из-за отказа внутренних органов.

Вопросов добавляет тот факт, что загадочная повязка на голове Ким Чен Ына была ровно на том месте, где у его деда Ким Ир Сена была опухоль. Именно поэтому вождя разрешалось фотографировать только с определенных ракурсов, но несколько снимков все же сохранилось.