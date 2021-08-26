В Китае заявили о готовности обеспечить условия для самостоятельного развития Афганистана

Китайские власти готовы оказать содействие Афганистану и обеспечить условия для формирования потенциала, который нужен этой стране для самостоятельного развития. С таким заявлением выступил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы поддерживаем мирное восстановление Афганистана и готовы объединить усилия с международным сообществом, чтобы улучшить возможности для самостоятельного развития этой страны", - подчеркнул он на брифинге.

Как уточнил официальный представитель, правительство Китая заинтересовано в повышении уровня благосостояния афганцев.

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и Афганистана за январь - июль вырос в годовом исчислении на 24,2%, до $351,34 млн. Китайский экспорт увеличился на 20%, до $326,49 млн. Импорт афганской продукции вырос на 133,2%, до $24,85 млн.