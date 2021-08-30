Дом создателя крупнейшей галереи Великобритании выставили на продажу

Лондонский конюшенный дом (London mews house), в котором находилась первая коллекция произведений искусства Генри Тейта, предложили выкупить любому желающему. Основатель крупнейшего музея британского искусства - галереи "Тейт" в Лондоне (Tate Gallery) - прожил в особняке около 25 лет, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Здание в районе Стритхэм на юго-западе Лондона, некоторые элементы которого внесены в список памятников архитектуры Великобритании, было построено в 1830-х годах. Создателю коллекции музея британского искусства и владельцу сахарной компании Henry Tate&Sons Тейту дом принадлежал с 1874-го по 1899-й год (до самой его смерти). В доме пять спален и двойная гостиная, где промышленник выставлял произведения искусства прерафаэлитов (членов объединения художников, скульпторов, поэтов, других представителей искусства в Великобритании в середине XIX века). Среди помещений есть огромная двойная приемная.

В 1897 году Генри Тейт пожертвовал на создание галереи Tate 80 тысяч фунтов и передал туда часть своей коллекции. На стенах в доме висят портреты, связанные с богатой историей особняка, а винтовая лестница ведет к надстроенному этажу с видом на главную приемную. В надстройке есть диван и большой телевизор, а окна и потолочные балки придают комнате просторный и светлый вид. Журналистам стало известно, что нынешний собственник оценил историческую недвижимость в 1,8 миллиона фунтов стерлингов.

Общая площадь почти двухвекового особняка составляет около 300 квадратных метров. В доме есть современная кухня, подсобное помещение, двойной гараж и парковка во дворе, а также доступ в шесть близлежащих садов.