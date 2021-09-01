В Турции новый антирекорд по смертям от коронавируса

Турция установила новый рекорд по смертям от COVID-19 за последние месяцы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

По данным Минздрава, на среду, 1 сентября, за последние сутки количество скончавшихся от коронавируса составило 290 человек. Это самый высокий показатель с 6 мая 2021 года. При этом максимальный прирост зараженных COVID-19 был зафиксирован в стране в апреле 2021 года. К примеру, 16 апреля только за день вирус выявили у 63082 человек. После этого заражаемость коронавирусом падала, а далее стабилизировалась на уровне пяти-семи тысяч человек.