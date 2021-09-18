Пашинян пропал в Батуми

Несколько дней назад премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил с официальным визитом Грузию, который завершился в городе Батуми "неформальной встречей с грузинским коллегой", передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Посещение Батуми было воспринято неоднозначно и значительной частью армянского общества, и особенно некоторыми российскими политическими кругами. Однако речь сейчас не об этом. Дело в том, что газете "Паст" стали известны примечательные подробности "батумской части" визита.

"Как передают наши грузинские источники, в этот день Пашинян неожиданно "исчез" в Батуми примерно на 3-4 часа и о его местонахождении не знали ни грузинская сторона, ни сотрудники службы протокола премьер-министра. Кто сопровождал его в это время или сопровождал ли вообще, нам не удалось выяснить. Неизвестно также, где в этот период находился армянский премьер.

Это тот случай, когда даже туманные предположения - неблагодарное дело, однако само по себе это уже удивительное явление, если не сказать странное", - пишет газета.