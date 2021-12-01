В Бразилии подтвердили первые случаи заражения «омикроном»

В министерстве здравоохранения бразильского штата Сан-Паулу подтвердили два случая обнаружения двух зараженных новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правительство штата, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый вариант обнаружили у 41-летнего мужчины и 37-летней женщины, которые прибыли в Бразилию из Южно-Африканской Республики. Они сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию 25 ноября. Последующие анализы подтвердили инфицирование "омикроном".

Бразилия стала 20-й страной, в которой был обнаружен штамм SARS-CoV-2 "омикрон".