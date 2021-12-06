https://news.day.az/world/1412189.html На Бодрум обрушились проливные дожди - ВИДЕО
На Бодрум обрушились проливные дожди - ВИДЕО
На Бодрум обрушились проливные дожди, и вот что сейчас происходит на улицах. Вместо дорог - бурлящие потоки, течением сносило автомобили, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Затоплены первые этажи зданий, всю ночь жителям пришлось вычерпывать воду.
Несколько десятков человек экстренно эвакуировали, по предварительным данным, пострадали нетуристические районы.
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