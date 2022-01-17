Потери США от стихийных бедствий стали крупнейшими в мире

Экономический ущерб от стихийных бедствий в 2021 году составил 280 миллиардов долларов. Как сообщает компания Munich Re, менее половины этой суммы было покрыто страховыми компаниями, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2020 году показатель составил 220 миллиардов долларов, а в 2019 - 166 миллиардов долларов. Самая высокая доля расходов из-за стихийных бедствий пришлась на США - убытки страны стали крупнейшими в мире. Всего США потеряли 145 миллиардов долларов, из которых 85 миллиардов были застрахованы. В Munich Re назвали самой дорогостоящей природной катастрофой ураган "Ида", который обрушился на США и Канаду в августе. Общие убытки от стихийного бедствия составили 65 миллиардов долларов.

При этом Азиатско-Тихоокеанский регион столкнулся с проблемами в страховании. Его убытки оказались относительно скромными - экономический ущерб составил 50 миллиардов долларов. Это 18 процентов от общей суммы. Однако лишь 9 миллиардов долларов были застрахованы. В Munich Re указали, что стихийные бедствия выявили огромные пробелы в страховании в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Главный специалист по климату в Munich Re Эрнст Раух отметил, что увеличение плотности страхования поможет лучше справляться с экономическими последствиями стихийных бедствий. Необходимо закрыть существующие пробелы, чтобы людям и странам было проще возвращаться к нормальной жизни после катастроф.

Вторым по величине стихийным бедствием в 2021 году стало наводнение из-за сильных дождей в Германии. Ливни обрушились на страну в июле. Потери от наводнений составили 40 миллиардов долларов, из которых четверть были покрыты за счет страховых компаний. По прогнозам экспертов, стихийные бедствия будут происходить чаще на фоне изменения климата.