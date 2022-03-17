Netflix покажет американцам сериал с Зеленским

Стриминговый сервис Netflix покажет американцам сериал "Слуга народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом сказано в Twitter компании, передает Day.Az.

Права на показ комедийного сериала сервис приобрел в 2016 году. Сейчас его снова вернули в библиотеку. "Вы просили, и он вернулся! "Слуга народа" снова доступен на Netflix в США", - написано в сообщении.

Сериал рассказывает о школьном учителе Василии Голобородько, которого неожиданно выбирают президентом Украины после того, как его антикоррупционный ролик становится вирусным в сети. Зеленский исполнил в картине главную роль.