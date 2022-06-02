В США пассажиры повисли вниз головой на сломавшемся аттракционе

Пассажиры аттракциона Aero 360 в парке развлечений в Пенсильвании оказались подвешенными в воздухе вверх ногами из-за технической неисправности. Как сообщает CBS , люди оставались в таком положении в течение нескольких минут, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел несмотря на то, что в тот же день этот аттракцион, как и все другие, был проверен технической инспекцией.

"Это как раз и был мой самый большой страх на такого рода аттракционах", - сообщила одна из посетительниц парка развлечений.

Всех людей, попавших в некомфортную ситуацию, удалось эвакуировать с места происшествия, после чего им была оказана медицинская и психологическая помощь. Пострадавших нет.

До завершения проверок горка будет временно закрыта. На данный момент остается неизвестным, что привело к сбою.