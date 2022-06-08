Проармянского Шерина исключили из ЛДПР

Высший совет ЛДПР исключил из партии координатора рязанского отделения, члена высшего совета партии Александра Шерина. Об этом в среду сообщил ТАСС член высшего совета ЛДПР Ярослав Нилов, передает Day.Az.

"Вчера на высшем совете партии все члены высшего совета поддержали предложение Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЛДПР об исключении [Александра] Шерина (из партии ЛДПР - прим. ТАСС) за неоднократное нарушение партийной дисциплины и норм устава", - сказал Нилов.

Ранее Шерин выдвинул свою кандидатуру на пост председателя партии до окончания 40-дневного моратория, объявленного партией на обсуждение кадровых вопросов после смерти бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

27 мая в Москве прошел съезд ЛДПР, в ходе которого председателем партии и главой ее высшего совета был избран глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.