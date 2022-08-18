Зерновая сделка успешно реализуется

Стамбульские договоренности по экспорту зерна с Украины успешно реализуются, сообщил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам прошедших во Львове трехсторонних переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.

Трансляцию вел телеканал TRT, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Стамбульские договоренности по безопасному экспорту на международные рынки по Черному морю зерна положительно отражаются не только в Украине, но и всем мире", - сказал Эрдоган. Он выразил надежду, что успех "продуктовой сделки" создаст новые возможности для обеспечения стабильного мира, имея ввиду урегулирование на Украине.

Эрдоган также сообщил, что с 1 августа, когда был начат экспорт сельхозпродукции с Украины, вывезено порядка 625 тыс. тонн зерновых. "С начала реализации договоренностей по зерну мы отправили 25 судов. Это 625 тыс. тонн зерна, которые доставлены или продолжают доставляться", - добавил президент Турции.

В Стамбуле 22 июля был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.