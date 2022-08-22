https://news.day.az/world/1488868.html Масштаб лесного пожара в Боржоми расширился - ФОТО
Масштаб лесного пожара в Боржоми расширился - ФОТО
Масштаб лесного пожара, начавшегося в Боржоми, расширился.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар, вспыхнувший два дня назад, продолжался всю ночь.
По информации МЧС Грузии, к тушению пожара привлечены 4 вертолета, около 50 пожарных машин, почти 300 пожарных и до 300 сотрудников отдела по особым заданиям МВД.
Отмечено, что правительство устанавливает масштабы нанесенного ущерба.
На территории пожара дроны проводят мониторинг.
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