Масштаб лесного пожара в Боржоми расширился

Масштаб лесного пожара, начавшегося в Боржоми, расширился.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар, вспыхнувший два дня назад, продолжался всю ночь.

По информации МЧС Грузии, к тушению пожара привлечены 4 вертолета, около 50 пожарных машин, почти 300 пожарных и до 300 сотрудников отдела по особым заданиям МВД.

Отмечено, что правительство устанавливает масштабы нанесенного ущерба.

На территории пожара дроны проводят мониторинг.