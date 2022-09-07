Британка нашла биологического отца через соцсети и устроила ему сюрприз

18-летняя жительница Великобритании решила разыскать своего биологического отца и сделать ему сюрприз. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я мечтала однажды встретиться с отцом. Каждый день рождения, когда я задувала свечи, это было моим желанием", - поделилась девушка с изданием.

Девушка нашла мужчину в социальных сетях. Она выяснила, где он живет и отправилась в поездку с молодым человеком. Британка приехала в Дувр и пришла на работу к отцу без предупреждения.

"Увидеть моего отца было просто потрясающе, он не мог в это поверить", - призналась девушка.

Британка провела с родителем неделю и, по ее словам, они виделись каждый день. Сейчас девушка планирует познакомиться со своими братьями и сестрами от новой жены отца.

"Я чувствовала, что в моей жизни чего-то не хватает, потому что я не знала своего отца", - поделилась британка.