Власти США пригрозили Apple

Республиканцы в Сенате США призвали Apple не использовать полупроводники китайского производства, иначе компания столкнется с "пристальным вниманием" Конгресса. Об этом пишет газета The Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сенатор США от Флориды Марк Рубио, который входит в сенатский комитет по разведке, заявил, что был встревожен сообщениями о сотрудничестве Apple с китайской компанией Yangtze Memory Technologies (YMTC).

"Apple играет с огнем. В компании знают об угрозах безопасности, связанных с YMTC. Если они продолжат [сотрудничество с китайской компанией], то подвергнутся такому пристальному вниманию с нашей стороны, какого никогда не испытывали со стороны федерального правительства. Мы не можем позволить китайским компаниям, связанным с Коммунистической партией, иметь доступ к нашим телекоммуникационным сетям и миллионам американских айфонов", - заявил Рубио в разговоре с FT.

Представители Apple в свою очередь сказали FT, что не используют чипы YMTC в своей продукции, но рассматривают такую возможность для смартфонов, которые будут продаваться в Китае.

Вице-председатель Комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, который также представляет Республиканскую партию, выразил опасения, что Apple может передавать YMTC технологии, способные помочь Коммунистической партии Китая (КПК) "достичь национальных целей".

"YMTC имеет обширные связи с Коммунистической партией Китая и военными. Есть достоверные доказательства того, что YMTC нарушает законы об экспортном контроле, продавая товары Huawei", - заявил конгрессмен в разговоре с FT.

Собеседники FT в Конгрессе отметили, что лидер демократов в Сенате Чак Шумер также обеспокоен ситуацией вокруг потенциального сотрудничества Apple и YMTC, о чем он сообщил министру торговли США Джине Раймондо.

Министерство торговли США ранее анонсировало выделение $50 млрд на развитие производства полупроводников. Отмечается, что это крупнейшее финансирование отрасли за последние годы. По данным газеты The New York Times, $28 млрд выделит фонд CHIPS for America (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors), средства направят на гранты для увеличения мощностей производства и сборки.

До этого в США приняли так называемый закон о чипах и науках (CHIP-plus), который должен простимулировать производство полупроводников на территории государства. Таким образом, Соединенные Штаты запретили техногигантам, финансируемым американской госпрограммой, расширять производство в Китае.