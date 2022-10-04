Цены на жилье в США рекордно упали

Цены на недвижимость в США падают рекордно быстрыми темпами - в предыдущий раз подобное снижение наблюдалось зимой 2008 года во время мирового экономического кризиса. Об этом сообщили аналитики компании Black Knight, пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В период с июля по август 2022 года средняя стоимость жилья в стране уменьшилась на 0,98 процента, а с июня по июль - на 1,05 процента. При этом самое значительное - на два процента за два месяца - падение цен за долгий срок, наблюдаемое в 2022 году, случилось после двух лет их рекордного роста. Эксперты объяснили, что даже с учетом недавнего снижения цен на недвижимость ее стоимость в августе 2022 года была на 12,1 процента выше, чем в восьмом месяце 2021 года.

Во время пандемии коронавируса жилье в США пользовалось большим спросом - бум активности покупателей на рынке произошел из-за низкого объема предложения, а также низких ипотечных ставок. Например, средний размер ставки по ипотеке, оформленной на срок в 30 лет, в конце сентября 2022-го составлял 6,7 процента, тогда как в январе того же года этот показатель был более чем в два раза меньше.