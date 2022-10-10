Разрушен «мост Кличко» в Киеве

Камеры зафиксировали момент попадания ракеты по так называемому "мосту Кличко" в центре Киева, видео публикует Telegram-канал "Политика страны".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, судя по записи, сильный взрыв произошел в 8.18. Опоры моста выдержали.

Пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск не раз становился объектом реконструкции. Его открыли 25 мая 2019 года, на следующий день его стеклянный пол треснул. В 2020-м у моста вновь треснула стеклянная панель, его снова закрыли на ремонт.