https://news.day.az/world/1502101.html Разрушен «мост Кличко» в Киеве - ВИДЕО
Разрушен «мост Кличко» в Киеве - ВИДЕО
Камеры зафиксировали момент попадания ракеты по так называемому "мосту Кличко" в центре Киева, видео публикует Telegram-канал "Политика страны".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, судя по записи, сильный взрыв произошел в 8.18. Опоры моста выдержали.
Пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск не раз становился объектом реконструкции. Его открыли 25 мая 2019 года, на следующий день его стеклянный пол треснул. В 2020-м у моста вновь треснула стеклянная панель, его снова закрыли на ремонт.
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