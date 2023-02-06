Болгария из-за нехватки самолетов может прекратить дежурства ВВС на границе

Болгария может прекратить самостоятельное боевое дежурство по охране воздушного пространства страны из-за нехватки самолетов. Об этом в понедельник на брифинге сообщил министр обороны технического правительства страны Димитар Стоянов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Болгария пока не получила предложений от партнеров по возможной замене болгарских истребителей, переговоры продолжаются с Израилем, Швецией и Францией, надеемся до 15 февраля получить их окончательный ответ. Продолжаем работы по продлению летной готовности МиГ-29, встречаемся с ремонтными организациями в разных странах, чтобы решить проблему с авиационными двигателями", - сообщил Стоянов.

Ранее в январе министр сообщил о переговорах с Польшей, у которой есть два двигателя для МиГ-29, один из них без проблем может быть доставлен в Болгарию.

Отвечая на вопросы, Стоянов уточнил, что теоретически на замену МиГ-29 могут поступить F-16 из Израиля, Gripen из Швеции или Mirage из Франции, но эта сделка в обязательном порядке должна получить одобрение парламента, который на данный момент не работает, а выборы пройдут 2 апреля.

Ранее Болгария заявляла о необходимости лизинга истребителей бывших в употребления для обеспечения нужд ВВС страны по охране воздушного пространства, которые с конца 2023 года должны выполнять эти задачи, так как ресурс использования самолетов МиГ-29, находящихся на вооружении в настоящее время, к тому моменту будет исчерпан, а первые восемь американских F-16, приобретенных Болгарией в 2019 году за 1,3 млрд долларов, смогут заступить на боевое дежурство в 2027 или 2028 году.