Крупный пожар в одном из отелей в центре Москвы

Пожар произошел в здании отеля "МКМ" на Международной улице в центре Москвы, людей эвакуируют.

Об этом во вторник сообщили в экстренных службах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На Международной улице, дом 15, в отеле "МКМ", начался пожар. Идет эвакуация людей. Троих спасли по маршевым лестницам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно, горит комната на пятом этаже. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. На место вызвали пять автобусов для обогрева людей.

В пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что информация о пожаре поступила в 21:20 мск. "По предварительной информации, происходит возгорание на пятом этаже 16-этажного здания. В настоящее время проводится тушение ", - сказали в пресс-службе.

По последним данным, из здания спасены 11 человек, из них семь детей, людей продолжают выводить.

Пожарным удалось сбить открытое горение.

Отель "МКМ" построен в 1981 году. В прошлом году номерной фонд обновлен, улучшена инфраструктура.