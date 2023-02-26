Врач о состоянии Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может оказаться в реанимации из-за критической потери веса,

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал PalitraNews, об этом заявила его лечащий врач Тамара Даварашвили.

Даварашвили отметила, что врачи и Саакашвили преследуют разные цели. "Он стремится усугубить ситуацию и получить свободу, - прокомментировала врач. - Больной находится в нашей клинике уже несколько месяцев, и все время говорят, что он в критическом состоянии. Я не видела пациентов, находящихся в критическом состоянии в течение восьми месяцев".

Саакашвили избирательно принимает лекарство и плохо ест. Если он продолжит худеть, то окажется в реанимации, добавила Даварашвили. Она также рассказала, что экс-президент жалеет о приезде в Грузию как о большой ошибке.