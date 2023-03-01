https://news.day.az/world/1542567.html В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,2.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространил Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.
Сообщалось, что эпицентр землетрясения, зафиксированного в 14:52 по местному времени, находился в 16 километрах к западу от Дманиси, в районе села Мамишляр.
О разрушениях не сообщается.
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