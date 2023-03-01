В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространил Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Сообщалось, что эпицентр землетрясения, зафиксированного в 14:52 по местному времени, находился в 16 километрах к западу от Дманиси, в районе села Мамишляр.

О разрушениях не сообщается.