https://news.day.az/world/1543077.html МВД Грузии задерживает участников акции перед парламентом страны - ВИДЕО
МВД Грузии задерживает участников акции перед парламентом страны - ВИДЕО
МВД Грузии подтвердило задержание четырех человек на акции протеста перед парламентом, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".
Митинги и пикеты перед входом в парламент начались в связи с началом обсуждения в комитетах двух вариантов проекта законов об иноагентах.
Участники митинга выстраивают "коридор позора" для депутатов из "парламентского большинства", которое поддерживает принятие закона.
Нескольких аккредитованных журналистов силой вывели с территории парламента.
МВД сделало заявление, призвав протестующих "не выходить за рамки разрешенной законом свободы собраний".
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