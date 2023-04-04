Армяне приставали к женщинам в России и поплатились

В Свердловской области РФ в одной из бильярдных местные жители устроили драку с армянской диаспорой.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в итоге один армянин убит, остальные получили увечья.

Нападавшие скрылись с места происшествия. Сейчас их ориентировки висят во всех ближайших отделах МВД РФ.

Со слов очевидцев, драка произошла из-за того, что армяне приставали к местным женщинам.