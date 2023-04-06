Грузовик столкнулся с Lexus и упал с моста в реку в России

В Хабаровскеом крае 4 апреля произошло страшное ДТП. На мосту грузовик столкнулся с внедорожником Lexus, проломил ограждение и рухнул в реку.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, кадры инцидента распространились в соцсетях. На них видно, как грузовик спокойно въезжает на мост. Внедорожник, следовавший по встречной полосе, прямо перед большегрузом виляет и допускает лобовое столкновение. Грузовик разворачивает. Он ломает ограждение и падает в реку Хор.

Официальных комментариев по поводу пострадавших пока нет. Однако на одном из видео с места происшествия видно, как возле фуры на воде держится человек. Некоторые очевидцы уверяют, что из машины смогла спастись пассажирка.