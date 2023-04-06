https://news.day.az/world/1552586.html Мужчина ограбил магазин и заявил полиции, что хочет попасть в тюрьму - ВИДЕО
Мужчина ограбил магазин и заявил полиции, что хочет попасть в тюрьму - ВИДЕО
Житель Нижегородской области напал на продавца в магазине с ножом, украл деньги и дождался полиции, потому что хотел попасть в тюрьму. Об инциденте сообщили в "МВД Медиа".
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел вечером в поселке Бутурлино. Мужчина приставил нож к горлу продавца и угрозами забрал из кассы 40 тысяч рублей. Однако вместо того чтобы сбежать, он дождался правоохранителей. На допросе преступник признался, что совершил ограбление, потому что хочет попасть в тюрьму.
Украденные деньги вернули владельцу, мужчину заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело за разбой (ст. 162 УК РФ).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре