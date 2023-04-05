Автомобиль с детьми упал в яму с кипятком в Петербурге

Автомобиль провалился в яму с кипятком в самом центре Петербурга. По данным пресс-службы МЧС, пострадали четыре человека, включая одного из двух детей, находившихся в салоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел сегодня, 5 апреля, на Дровяной улице. Там прорвало трубу горячего водоснабжения, что привело к размыву грунта и оседанию асфальта. Площадь разлива составила В результате ЧП пострадали два сотрудника МЧС, водитель автомобиля и ребенок 2014 года рождения.

"С ожогами нижних конечностей госпитализированы в лечебные учреждения", - рассказали в ГУ МЧС по региону, добавив, что второй ребенок не пострадал, и его уже отправили домой.

В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. В ликвидации последствий коммунальной аварии задействованы 31 человек и 11 единиц спецтехники.