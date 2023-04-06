https://news.day.az/world/1552999.html В России произошло новое землетрясение
В России произошло новое землетрясение
Рядом с Курильскими островами в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 4,8. О новых подземных толчках в Сахалинской области сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Подземные толчки в 2-3 балла ощутили жители островов Итуруп и Кунашир, сообщили в Сахалинском филиале геофизической службы РАН, подчеркнув, что эпицентр землетрясения находился в 69 километрах от села Горное на глубине 79 километров. О пострадавших не сообщается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре