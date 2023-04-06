В России произошло новое землетрясение

Рядом с Курильскими островами в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 4,8. О новых подземных толчках в Сахалинской области сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Подземные толчки в 2-3 балла ощутили жители островов Итуруп и Кунашир, сообщили в Сахалинском филиале геофизической службы РАН, подчеркнув, что эпицентр землетрясения находился в 69 километрах от села Горное на глубине 79 километров. О пострадавших не сообщается.