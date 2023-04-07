https://news.day.az/world/1553416.html Мы поддерживаем процесс нормализации между Турцией и Арменией - Лавров
Мы поддерживаем процесс нормализации между Турцией и Арменией - Лавров
Мы поддерживаем процесс нормализации между Турцией и Арменией.
Как сообщает в пятницу Day.Az , об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
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