Мы поддерживаем процесс нормализации между Турцией и Арменией.

Как сообщает в пятницу Day.Az , об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

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