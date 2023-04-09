Военно-Грузинская дорога открылась

Пресс-служба департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии сообщила, что участок автотрассы Гудаури - Коби Военно-Грузинской дороги открылся для легковых автомобилей после расчистки снега, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После работ по расчистке снега движение легкового автотранспорта по участку Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс восстановлено", - отметили в пресс-службе.

При этом там сообщили, что передвижение прицепного и полуприцепного автомобильного транспорта пока запрещается. В департаменте указали, что машины смогут проезжать указанный участок автотрассы без остановок и только через лавинозащитные тоннели, а прицепной и полуприцепной транспорт, а также автобусы, рассчитанные на 30 и более мест, - в одностороннем порядке.