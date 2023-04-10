https://news.day.az/world/1554071.html Падение колеса обозрения в российском городе попало на видео
Падение колеса обозрения в российском городе попало на видео
В Арсеньеве Приморского края падение колеса обозрения в парке "Восток" попало на видео. Его публикует RT в Telegram-канале.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на кадрах видно, как старое колесо обозрения падает на территорию, рядом с которой находится детская площадка. На другой видеозаписи показано лежащее на земле колесо, кабинки которого искорежены.
Как сообщили KP.RU в администрации российского города, в парке проводился плановый демонтаж старых аттракционов. На сайте прокуратуры российского региона говорится, что после появления в сети видеозаписи с колесом обозрения начата проверка.
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