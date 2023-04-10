Житель Екатеринбурга ослеп после стычки с охраной ресторана

В Екатеринбурге гостя ресторана жестоко избили охранники. Мужчина стал инвалидом. Как утверждают врачи, из-за полученных травм он постепенно слепнет. Тем не менее сейчас дело возбуждено по статье о причинении легкого вреда здоровью, но травмы у мужчины очень серьезные. Его адвокат считает, что статья слишком мягкая. Пострадавший собирается это доказать и потребовать от ресторана компенсации стоимости лечения. С участниками этой истории встретился Хаирбек Алмакаев. Подробности - в материале РЕН-ТВ, передает Day.Az.

Вечер в популярном ресторане Екатеринбурга завершается потасовкой. Один охранник набрасывается на клиента, проводит серию джебов и сокрушающий хук. Другой - показывает борцовские навыки. Жертва отправляется на пол.

"Очень интенсивно капала кровь. Все, я потерял сознание. Дальше я, помню, был в реанимации, когда в больницу везли. Чуть пришел в сознание и опять сразу отключился", - рассказал пострадавший Андрей Лаптев.

После избиения Андрей Лаптев около недели провел в больнице. Врачи специализированной челюстно-лицевой клиники лечили его обезболивающими. Предполагали, что у пациента всего лишь ушибы. Однако боли не прекращались. Уже в другом медицинском учреждении у пострадавшего выявили серьезный перелом черепной кости.

"Самый главный момент врачи, я не скажу, что утаили, не установили - перелом латеральной стенки левой орбиты. Доктор Быков сразу поставил диагноз "экзофтальм" - это когда глаз наружу. Атрофия глазного нерва, то есть я постепенно слепну", - добавил пострадавший.

На этом злоключения Андрея Лаптева не прекратились. В полиции уголовное дело возбудили по статье о причинении легкого вреда здоровью. И это несмотря на перелом и другие тяжелые травмы. Адвокат уверяет, в материалах еще много странностей.

"Мое мнение - все-таки нарушается право потерпевшего на правосудие. То повреждение, которое нанесено моему потерпевшему, вообще подразумевает тяжкий вред здоровью. Кроме того, по делу привлекается один охранник, хотя есть видеозаписи, где видно, что при нанесении удара второй охранник держит сзади", - конкретизировал адвокат Андрея Лаптева Павел Погорелкин.

В самом ресторане агрессивных охранников отстранять от работы не стали. А перед избитым клиентом даже не извинились. Вот и сейчас речь администратора звучит больше как издевательство.

- Никаких комментариев я давать не буду.

- А с кем мы можем поговорить?

- Хорошо, я уточню этот момент.

- Вы руководству, пожалуйста, позвоните. Постарше с кем можно пообщаться в заведении?

- Не реагируйте так на меня.

- Я не реагирую!

- Я вижу, как вы реагируете. Я помню даже этот день прекрасно.

Пострадавший уверяет, что у него большие проблемы со здоровьем. Сейчас он оформляет инвалидность и собирается добиться переквалификации дела на более тяжкую статью.

"В настоящее время расследование уголовного дела по факту причинения телесных повреждений гражданина продолжается. По делу назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза. Для уточнения степени тяжести вреда здоровью потерпевшего", - заверил старший специалист по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу Евгений Крюков.

А пока пострадавший готовится к очередной экспертизе, по итогам которой он пойдет уже в суд. Это нужно, чтобы потребовать у ресторана компенсации затрат на лечение.