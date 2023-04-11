https://news.day.az/world/1554535.html Водитель показал смерч на обочине дороги - ВИДЕО
Водитель показал смерч на обочине дороги - ВИДЕО
Смерч на обочине дороги снял на видео водитель автомобиля в Нижегородской области. Видео опубликовал Telegram-канал "ДТП и происшествия Нижний Новгород".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на видеозаписи, зафиксировавшей природное явление, виден вращающийся столб песка на обочине дороги. При этом вихрь не мешает дорожному движению: мимо него продолжали ехать легковые автомобили.
Отмечается, что природное явление было запечатлено недалеко от поселка Неклюдово.
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