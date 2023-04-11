Водитель показал смерч на обочине дороги

Смерч на обочине дороги снял на видео водитель автомобиля в Нижегородской области. Видео опубликовал Telegram-канал "ДТП и происшествия Нижний Новгород".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на видеозаписи, зафиксировавшей природное явление, виден вращающийся столб песка на обочине дороги. При этом вихрь не мешает дорожному движению: мимо него продолжали ехать легковые автомобили.

Отмечается, что природное явление было запечатлено недалеко от поселка Неклюдово.