Умер писатель Эдуард Багиров

Умер российский писатель и журналист Эдуард Багиров. Об этом сообщает в своем Telegram-канале блогер Илья Варламов со ссылкой на окружение автора, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам одного из источников, последнюю неделю Багиров находился в коме. Отмечается, что у мужчины ранее "отказали все органы". Багиров скончался в возрасте 47 лет.

Эдуард Багиров родился 25 октября 1975 года в городе Мары Туркменской ССР в семье азербайджанца и русской. В 2002 году Багиров вместе с писателем Сергеем Минаевым основал литературный портал litprom.ru, а с 2005 года стал его главным редактором. В 2007 году Багиров опубликовал свой дебютный роман "Гастарбайтер", который, по словам автора, был на 80 процентов его автобиографией. Роман получил широкую скандальную известность и разошелся тиражом более ста тысяч экземпляров. Известность Багирову принесла не только его литературная деятельность, но и его скандальная репутация и конфликты с различными деятелями российской политики, журналистики и блогосферы.