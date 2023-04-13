ООН обсуждает возобновление работы банков России в системе SWIFT

ООН обсуждает с ответственными сторонами вопросы подключения российских банков к системе SWIFT. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Очевидно, факт того, что ряд российских финансовых институтов, если не все, не находятся в системе SWIFT, осложняет вещи. Мы обсуждаем это с соответствующими людьми, ответственными за SWIFT, европейцами и другими", - сказал он.

"Есть ряд вопросов, которые находятся в нашей власти, их очень немного. И этот вопрос не один из них. У генерального секретаря ООН нет полномочий по отношению к системе SWIFT, у него нет власти над государствами - членами, которые вводят односторонние санкции, - отметил он. - У генерального секретаря нет власти над страховыми компаниями, транспортными компаниями, он не может сказать им, что делать".

По словам представителя генсека, ООН контактирует с частным сектором экономики, правительствами, ЕС и другими для обеспечения выполнения договоренностей о взаимопонимании с РФ по экспорту российского продовольствия и удобрений. "Наша мотивация состоит в том, чтобы нуждающиеся страны имели доступ к этому продовольствию и удобрениям, которые не находятся под санкциями", - заявил он.