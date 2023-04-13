Гигантская голова младенца пугает жителей Екатеринбурга

Загадочный объект появился сегодня на пирсе одного из прудов Екатеринбурга. Всех, кто пришел туда отдохнуть, встречает гигантская голова младенца. Полтонны весом, она выше даже самого рослого человека, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Металлический малыш будто бы спит, а еще немного пугает прохожих.

Две местные художницы уже признались, что это их творение.

При этом сначала скульптуру хотели утопить, чтобы она слегка выглядывала из воды. И это, как уверяют, символ будущего. Но все равно до конца неясно, что же хотели сказать этим авторы.