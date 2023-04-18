Автомобиль врезался в остановку после ДТП в Санкт-Петербурге

Лифтбек Skoda Octavia вылетел на тротуар и врезался в остановку после ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает паблик "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, отмечается, что два легковых автомобиля столкнулись утром 17 апреля на перекрестке проспекта Авиаконструкторов и Глухарской улицы. Автомобиль Skoda Octavia отбросило на остановку общественного транспорта. Вторая машина, Hyundai Solaris, осталась стоять на перекрестке.

О том, пострадал кто-нибудь в аварии или нет, не сообщается.