Мощный пожар в России

В городе Ржеве Тверской области 18 апреля загорелось здание заброшенной старинной усадьбы. Кадрами очевидцы поделились в соцсетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на видео - мощный пожар. Полыхает верхний этаж здания, огонь добрался до кровли.

Местные жители утверждают, что загорелся деревянный дом, расположенный рядом с усадьбой. При этом, как сообщается, он дважды горел в 2022 году.

В МЧС Тверской области уточнили в беседе с ТАСС, что огонь распространился на площади 160 квадратных метров.