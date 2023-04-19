https://news.day.az/world/1556848.html Мощный пожар в России - ВИДЕО
Мощный пожар в России - ВИДЕО
В городе Ржеве Тверской области 18 апреля загорелось здание заброшенной старинной усадьбы. Кадрами очевидцы поделились в соцсетях.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на видео - мощный пожар. Полыхает верхний этаж здания, огонь добрался до кровли.
Местные жители утверждают, что загорелся деревянный дом, расположенный рядом с усадьбой. При этом, как сообщается, он дважды горел в 2022 году.
В МЧС Тверской области уточнили в беседе с ТАСС, что огонь распространился на площади 160 квадратных метров.
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