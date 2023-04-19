Неизвестные похитили мать помощницы сенатора Совфеда РФ

В Москве неизвестные похитили 76-летнюю мать Елены Силкиной, которая работает помощницей сенатора Совета Федерации РФ Андрея Шевченко. Злоумышленники требуют выкуп два миллиона рублей, сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По данным источника, женщина пропала 18 апреля. Днем Елене стали поступать сообщения в мессенджере с пятнадцати разных номеров. Когда девушка перезвонило по одному из них, неизвестный сообщил, что похитил ее мать Татьяну. За освобождение пенсионерки преступник потребовал два миллиона рублей.

Елена попыталась связаться с матерью, но ее телефон оказался вне зоны действия сети. Тогда помощница сенатора отправила к матери своего мужа, но родственницы дома не было.

Полиция установила, что в последний раз пенсионерку видели на Ленинградском вокзале. Однако никаких билетов на имя женщины куплено не было. Сейчас поисками россиянки и ее похитителей занимаются силовики.