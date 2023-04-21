Блинкен призвал к прекращению огня в Судане

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен переговорил с главкомом Вооруженных сил Судана Абделем Фаттахом Бурханом и главой Сил быстрого реагирования страны (СБР) Мухаммедом Дагло, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Блинкен призвал стороны к общенациональному прекращению огня не менее чем до 23 апреля.

"Секретарь поговорил с генералом Абделем Фаттахом Бурханом и генералом Мухаммедом Хамданом Дагло. Блинкен призвал обоих военных лидеров ввести и поддерживать общенациональное прекращение огня и не менее чем до конца Ид аль-Фитра 23 апреля", - отмечается в заявлении.