Иран и Иордания планируют нормализацию отношений

Глава МИД Ирана Хосейн Амир и вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади проведут встречу для нормализации отношений, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"Министры договорились провести в самое ближайшее время встречу с целью нормализации отношений между двумя братскими странами, что послужит их интересам и будет способствовать прекращению региональных конфликтов", - указано в сообщении МИД Иордании.

Ас-Сафади также отметил, что Иордания, "как и все арабские страны", стремится к установлению хороших дипломатических отношений с Ираном для совместного преодоления кризисов на Ближнем Востоке, а также приветствует улучшение саудовско-иранских отношений.